Nicholas Rizzo alla Carrarese

Carrarese calcio 1908 informa di aver concluso con il Genoa Cricket and Football Club l’ accordo per l’acquisto, a titolo temporaneo, del difensore Nicholas Rizzo. Il classe 2000 è cresciuto nell’ importante settore giovanile dell’ Internazionale e rappresenta uno degli interpreti ,a livello giovanile, più importanti nel ruolo di difensore centrale.

Le prime parole del calciatore Nicholas Rizzo da nuovo difensore azzurro:” Arrivo a Carrara con un bel carico di speranze ,sia a livello personale che di squadra.

Alla Carrarese si può crescere bene ed in fretta in una rosa composta da giocatori del calibro di Maccarone e Tavano sotto la guida di un Mister che è arrivato a palcoscenici di serie A.

Non vedo l’ora di iniziare ed aiutare la squadra a raggiungere l’obiettivo dichiarato in un girone in cui non vedo molte squadre al nostro livello.

Sono un difensore centrale fisico e veloce a cui piace giocare la palla di piede mancino che può, all’ occorrenza giocare terzino .

Domenica a Siena ci aspetta una battaglia, dobbiamo cercare i tre punti per continuare il nostro cammino e cercare di raggiungere le posizioni di classifica che ci spettano”.