Prevendita biglietti Renate – Carrarese

A.C. RENATE- CARRARESE CALCIO – DOMENICA 29 SETTEMBRE-2019, Ore 17,30

Con la presente si comunica che la prevendita della biglietteria relativa al SETTORE OSPITI, sarà gestita dal circuito VIVATIKET —email support.shaw@vivatiket.com da martedi 24 SETTEMBRE alle ore 19,00 di SABATO 28 SETTEMBRE 2019 (con possibilità di opzione “print at home”

IL GIORNO DELLA GARA LA BIGLIETTERIA OSPITI RIMARRA’ CHIUSA

In riferimento a quanto disposto dalla Lega Pro con circolare n. 37 del 30 marzo 2009 ed alle successive disposizioni correttive (agosto2017) impartite dal Ministero dell’Interno inerenti alla vendita dei biglietti “Settore Ospiti”, si comunica quanto segue:

La capienza settore ospiti è di n° 803 spettatori e la vendita dei tagliandi per gli “ospiti” sarà attivata secondo il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno, CONI, FIGC, Lega Serie A, Lega Serie B e Lega SERI C per la Stagione Sportiva 2019/2020.

I punti vendita dei tagliandi della gara nella zona sono

Edicola LA PIAZZA —piazza Menconi 3 CARRARA —- H 24 Tabacchi piazza IV Novembre

Tabaccheria Moskyland-via Melara 12 CARRARA—— Exclusive tour Via 2 Massa Avenza MASSA

Prezzo unico€11,00 (compreso di diritti di prevendita)

Entrata per gli ospiti allo Stadio “CITTA’ DI MEDA” da Via Vignazzola MEDA (Monza e Brianza) FERMO RESTANDO PROVVEDIMENTI DI PRESCRIZIONE DALLA PREFETTURA DI MONZA