Intervista a Francesco Tavano

Carrarese calcio 1908 intervista Francesco Tavano, autore di due reti , al momento, in questa stagione.

Il trittico di gare (Giana Erminio, Olbia e Renate) ha visto la Carrarese uscire imbattuta , il bicchiere è mezzo pieno oppure?

È stata una settimana in cui si è giocato molto ed a Gorgonzola ,per assurdo la prima gara disputata, siamo stati protagonisti di una partita non brillantissima.

Nelle altre due successive contro Olbia e Renate siamo andati in crescendo giocando un calcio maggiormente propositivo , quello a cui siamo abituati e che è nelle nostre corde. I punti raccolti sarebbero potuti essere anche di più con un po’ più di attenzione in certi frangenti e lucidità in alcune giocate.

La striscia è positiva comunque ma senza accontentarci perché per essere nelle primissime posizioni è necessario proseguire su questa strada aumentando i giri del nostro motore e se concretizziamo ciò che produciamo potremo vincere parecchie sfide.

Il reparto avanzato è affollatissimo, come procede l’amalgama e l’intesa con i nuovi ? In generale , dei nuovi acquisti chi ti ha colpito?

La rosa è ampia e costruita con giocatori veramente di livello un po’ in ogni reparto. L’attacco è numeroso e ben assortito con la consapevolezza che con Mister Silvio Baldini gioca chi merita perché si premia il lavoro quotidiano degli allenamenti.

I nuovi arrivati in tutti i reparti si stanno integrando alla perfezione nei nostri automatismi e crescendo la condizione si potrà essere ancora più ficcanti ed incisivi.

Tutti i nuovi acquisti sono di valore , senza fare torti a nessuno perché ogni ragazzo merita tanto ma mi preme sottolineare le prestazioni di Damiani che ha qualità e personalità e potrà fare una bella carriera.

Prossima gara a Gozzano con la Carrarese che proverà a strappare tre punti?