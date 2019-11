Intervista a Lorenzo Pasciuti

Sabato il big match a Monza può essere l’occasione per tornare la vera Carrarese?

Al Brianteo si sfideranno due squadre costruite per stare in alto . I brianzoli sono la vera corazzata del girone costruita per ammazzare il campionato ma la Carrarese è in grado di essere l’avversario peggiore giocando come è in grado di fare .

Non siamo congegnati per difenderci dietro la linea della palla come interpretazione delle partite e con il Monza cercheremo di colpire con le nostre armi perché arrivando in area di rigore avversaria abbiamo la qualità per essere letali