Prevendita Albinoleffe – Carrarese

Relativamente alla vendita dei ticket gara Albinoleffe – Carrarese, in programma lunedì 25 novembre alle ore 17:00, si informa che sono a disposizione presso i

punti vendita Circuito Best Union – Viva Ticket a partire dalle ore 9,00 del 20/11/2019 e sino alle ore 19.00 del 24/11/2019.

Per individuare i punti vendita più vicini invitiamo a visitare la pagina http://www.vivaticket.it/index.php?nvpg%5BricercaPV%5D .

Per il settore ospiti non è obbligatoria la tessera del tifoso: un’eventuale obbligatorietà della stessa verrà valutata dalle autorità competenti in sede di GOS.

Il prezzo dei biglietti relativi al settore ospiti sarà di EUR 10 + diritti di prevendita per l’intero, EUR 6 + diritti di prevendita per il ridotto (under 18 e over 65).

I prezzi dei ticket di accesso a tutti gli altri settori sono consultabili nella pagina http://www.albinoleffe.com/biglietteria/biglietti.html a partire dalle ore 9,00 del 20/11/2019.

I biglietti per il settore ospiti non saranno in vendita il giorno della gara.