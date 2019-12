Prevendita Juventus U23 – Carrarese

Attivata la prevendita della gara Juventus U23 – Carrarese, in programma domenica 8 dicembre, alle ore 15:00, allo stadio Moccagatta di Alessandria. Di seguito inoltre alcune informazioni relative alla vendita dei biglietti:

PREZZI JuventusU23 – Carrarese 08/12/2019 alle ore 15:00

Prezzi Tariffa 1 Tariffa 2 Tariffa 3 Superarea Intero Donne Under 20 Poltrona FERRARI 15,00 10,00 10,00 Tribuna CENTRALE 15,00 10,00 10,00 Tribuna LATERALE 10,00 5,00 5,00 CURVA SUD OSPITI “BALONCIERI” 10,00 5,00 5,00

Relativamente al settore ospiti segnaliamo che la vendita online, e presso le ricevitorie abilitate, inizierà martedì 3 dicembre alle ore 16. Il giorno della gara proseguirà solamente presso la biglietteria Ovest dello Stadio Moccagatta (via Bellini, dalle ore 13:00); saranno in vendita solamente le tribune. Di seguito, infine, il link del sito ufficiale relativo alla vendita via web e ricevitorie: https://www.juventus.com/it//tickets/prices-and-purchasing/other/juventus-u23/biglietteria-juventus-u23/index.php