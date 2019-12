Social Pro League: parte la stagione 2019/2020!

inizia la nuova edizione della. Il campionato più social della rete che mette in gara le pagine Facebook delle squadre della Serie C è pronto a tornare per far divertire migliaia di tifosi. Nella scorsa edizione sono stati tantissimi i fan coinvolti nel gioco, che al termine della finale ha visto trionfare il Monza. Adesso si ricomincia e da lunedì 2 dicembre fino al 5 aprile 2020, giorno di chiusura della competizione, i club si sfideranno a suon di voti per vincere il titolo di squadra più social dell’ex Lega Pro. Questo il link per giocare: https://www.superscommesse.it/social_pro_league/