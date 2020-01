Curiosità sulla Pistoiese, di Gualtiero Magnani

Quello tra Carrarese e Pistoiese è uno dei più frequenti derbies calcistici toscani. La gara di domani a Pistoia, infatti, sarà la 72^ volta che le due squadre si affronteranno sul campo. Il bilancio degli incontri vede 24 vittorie della Carrarese, 21 vittorie della Pistoiese e 26 pareggi. Le reti segnate sono state 70 da parte della Carrarese e 67 da parte della Pistoiese. Le gare disputate a Pistoia sono state 35: la Carrarese vi ha conseguito 7 vittorie, 12 pareggi e 16 sconfitte.

L’ Unione Sportiva Pistoiese è stata fondata nel 1921, come ci ricorda la data riportata nella denominazione ufficiale della società. Nel lungo cammino da allora percorso, la Pistoiese ha disputo due campionati della massima divisione, 23 di serie B e 36 di serie C. Ha raggiunto come più alto traguardo la serie A nella stagione sportiva 1980-81. La permanenza a tale prestigioso livello è durata un solo anno; poi una lenta discesa ha trascinato la compagine “arancione” fino all’ Interregionale (1988-89). Dopo tre anni in quella categoria la Pistoiese risale la china e torna addirittura in serie B, ma nel 2009 gravi problemi finanziari la costringono a riprendere l’attività a livello regionale. Ristrutturata con l’intervento di facoltosi e capaci dirigenti, in poco tempo la formazione pistoiese riappare a battersi con onore nel campionato di serie C.

Nel torneo in corso, la Pistoiese occupa la 9^ posizione con 28 punti, frutto di 5 vittorie, 13 pareggi e 4 sconfitte; ha segnato 20 reti e ne ha subite 17. Tra le mura amiche ha conseguito 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte.

La Pistoiese disputa le gare interne nello stadio comunale, costruito nel 1966 e dal 2006 intitolato a Marcello Melani, indimenticato presidente negli anni d’oro della società “arancione”. L’impianto ha subito varie ristrutturazioni e disporrebbe di una capienza di 13.000 spettatori, ma è stato autorizzato per ospitare 4.800. Il campo da gioco è in erba naturale e misura m. 105×65.