Le statistiche di Carrarese – Robur Siena

Nei 19 derby toscani allo stadio dei “Marmi” bilancio di 7 vittorie gialloblu (ultima 2-0 nella serie C 2016/17), 6 pareggi (ultimo 0-0 nella serie C-1 1998/99) e 4 successi bianconeri (ultimo 2-1 nella C dell’anno scorso).

Grande ex di giornata Silvio Baldini, allenatore del Siena dal 1993/94 al 1994/95, in C-1, con bilancio di 22 vittorie, 29 pareggi e 25 sconfitte in 76 panchine ufficiali.

Gennaio mese “nero” per il coach della Carrarese, che ha una media punti-partita di 1,08, con bilancio formato da 17 vittorie, 12 pareggi e 28 sconfitte in 67 match disputati, la peggiore dell’anno. La Carrarese ha segnato 16 gol su 34 totali nei primi 15’ dei due tempi: 6 dal 1’ al 15’ (primato condiviso con Novara, Alessandria e Monza) e 10 dal 46’ al 60’ (primato in solitario). I marmiferi si distraggono invece prima della pausa, con 6 reti subite dal 31’ al 45’ recuperi inclusi, come la Pro

Patria.

Siena scatenato nei 15’ finali di gioco: 10 le reti bianconere dal 76’ al 90’ inclusi recuperi, primato del girone A come Monza e Pontedera.