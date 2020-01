Nuova iniezione di fantasia per mister Baldini: Kevin Piscopo di nuovo a Carrara

Per il calciatore classe ’98 è un gradito ritorno in maglia azzurra con cui vanta 63 presenze con 13 goal siglati. Il giocatore indosserà la maglia numero 27.

Ecco le prime dichiarazioni di Kevin Piscopo da nuovo calciatore azzurro:

“Il ritorno a Carrara è sempre piacevole, sono sempre stato trattato alla grande dalla società, dal mister , dai tifosi e da tutto l’ambiente in generale.

Non vedo l’ora di scendere in campo per aiutare i miei compagni a raggiungere gli obiettivi in una rosa che è la più completa tra le diverse formazioni della Carrarese degli ultimi anni.

Possiamo e dobbiamo guidare il gruppo delle squadre che inseguono il Monza perché la Carrarese può vincere contro chiunque, serve un filotto di risultati positivi per prendere quota in questa classifica così corta nelle zone alte”