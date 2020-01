Al via la prevendita per Alessandria – Carrarese

Si comunica che la prevendita dei biglietti per la gara Alessandria – Carrarese, in programma domenica 12 gennaio, alle ore 15:00, relativa al Settore Ospiti, sarà gestita dal circuito Viva Ticket, (www.vivaticket.com), dal Martedì antecedente alla gara fino alle ore 19.00 del giorno precedente alla gara o sul sito www.alessandriacalcio.it. In riferimento a quanto disposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C con Protocollo d’Intesa Agosto 2017 e circolari a seguire ed alle disposizioni impartite dal Ministero dell’Interno inerenti alla vendita dei biglietti “Settore Ospiti” ,si comunica quanto segue: la capienza settore ospiti è di n° 685 spettatori e la vendita dei tagliandi per gli “Ospiti” si potrà acquistare i tagliandi per tutti i richiedenti, come da disposizione del Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno, Coni, Figc, Lega Serie A, Lega Serie B e Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C del 04/08/2017 e successive modifiche, tranne per quelle persone che hanno il diniego in corso, da parte dalle Autorità di P.S.

I prezzi per la gara nel Settore Ospiti sono: