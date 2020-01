Prevendita Pistoiese – Carrarese

Si comunica che i biglietti per la gara in Pistoiese – Carrarese, in programma sabato 25 gennaio, alle ore 20:45, presso lo stadio Melani, saranno in vendita presso il circuito Vivaticket a partire da martedì 21.01.2020.

Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di € 10,00 (più diritto di prevendita 1,50 €).

Si comunica inoltre che i tagliandi per il Settore Ospiti Curva Sud potranno essere acquistati solo in prevendita fino alle ore 19.00 di sabato 24/01/2020 senza il possesso di supporter card, il giorno gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti.

I biglietti saranno acquistabili on line sul circuito Vivaticket con il servizio print@home sul sito http://www.vivaticket.it o nei punti vendita su tutto il territorio nazionale, consultabili su https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv

Punti vendita più vicini:

• EDICOLA LA PIAZZA

INDIRIZZO: piazza Menconi, 3 Carrara

TELEFONO: +39 0585 632651

ORARI: Lun-Dom: 07.00/13.00 15.30/19.30

• RICEVITORIA TABACCHI CENTRO SERVIZI GRILLO

INDIRIZZO: via Provinciale Avenza Sarzana, 55 – Avenza Carrara

TELEFONO: +39 0585 54173