Un lutto nello sport carrarese: è morto Valeriano Balloni.

Un altro ex-calciatore Azzurro ci ha lasciato. E’ deceduto, infatti, ad Ancona, dove da tempo risiedeva, Valeriano “Giò” Balloni, carrarino autentico (era nato nel popolare quartiere di Grazzano) che ha giocato 56 partite con la maglia della Carrarese nei campionati 1954-55, 1955-56 e 1957-58 (nel 1956-57 era stato ceduto in prestito militare al Palermo). Ricopriva il ruolo di “mediano sinistro”, come allora si diceva; oggi diremmo “centrocampista”. Dopo la Carrarese ha militato nell’Arezzo (1958-59) e nel Livorno (1960-61); ha raggiunto la serie A con la Spal nella stagione 1959-60 (memorabile la sua partita d’esordio contro la Juventus il 21 febbraio del 1960). Concluse la carriera calcistica ad Ancona, sulla soglia dei trent’anni, dopo tre campionati (73 presenze) con la squadra di quella città. Ad Ancona mise a frutto la fatica dei suoi studi e vi stabilì la sua dimora, iniziando una brillantissima carriera che doveva portarlo ai più alti livelli nel campo delle scienze economiche: dalla ricerca scientifica alla conduzione manageriale alla didattica universitaria. Qualche anno fa, una rivista specializzata internazionale lo additò come uno dei pochi atleti che avessero raggiunto un così alto grado di capacità e di conoscenze in campo economico e finanziario.

I dirigenti, i tecnici e i giocatori della Carrarese, certi di interpretare i sentimenti di affetto di tutti gli sportivi, esprimono alla moglie ed ai figli di Valeriano le più sentite e sincere condoglianze.