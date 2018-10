Buchel e Jakupovic convocati in nazionale

Anche Marcel Buchel e Arnel Jakupovic sono state convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni. Arnel Jakupovic è stato convocato dalla Nazionale Under 21 austriaca per le ultime due sfide di qualificazione all’Europeo di categoria. L’Austria giocherà in trasferta con la Serbia (venerdì 12 ottobre alle ore 18.00 allo Stadio Karađorđe di Novi Sad) e in casa con la Russia (martedì 16 ottobre, sempre alle ore 18.00, alla NV Arena di Sankt Pölten).Marcel Buchel è stato è stato convocato dalla nazionale del Liechtenstein per le prossime sfide di Nations League in trasferta contro la Macedonia (sabato 13 ottobre alle ore 20.45 all’Arena Filip II di Skopje) e con Gibilterra (martedì 16 ottobre alle ore 20.45 al Victoria Stadium di Gibilterra).