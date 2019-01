Empoli-Genoa, non sarà chiusa la Statale 67

Torna la Serie A Tim allo Stadio Carlo Castellani lunedì sera alle 20.30, quando è in programma Empoli-Genoa. AREA SPORTIVA – La chiusura della viabilità dell’area sportiva avverrà intorno alle 16.30 per consentire l’allestimento delle varie barriere attorno allo stadio. I cancelli dell’impianto saranno aperti dalle 18.30. La ripresa della normale circolazione avverrà intorno alle 23.15. Il traffico lungo la strada Tosco Romagnola (statale 67) non subirà modifiche, la circolazione non sarà chiusa per il deflusso dei tifosi ospiti.

