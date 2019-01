Prosegue l’ascesa dei canali social azzurri

Una piacevole conferma rispetto ai dati degli ultimi mesi. Continuano infatti a crescere i numeri dei social azzurri, con l’Empoli che, anche nel Report “The European Football Club” di IQUII Sport, risulta tra i top 20 club europei per grown up. Il report, che va ad analizzare i numeri dell’ultimo mese dei canali social dei club dei sei più importanti campionati europei, mostra gli azzurri nella top 20 europea oltre che al terzo posto a livello nazionale, dietro solo alla Juventus e al Parma.

Andando a vedere nel dettaglio il report, il profilo ufficiale Instagram degli azzurri è cresciuto del + 5,65, il canale Youtube Empoli Football Channel ha visto un incremento del + 4,17 e soprattutto la pagina Facebook ha colto il miglior risultato (relativo all’ultimo mese) a livello nazionale, crescendo del + 1,02. Per chiudere, guardando in generale i dati relativi solo alla Serie A e sommando i tre canali Social, i numeri dei social azzurri sono cresciuti dell

