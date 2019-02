Due trofei per l’Empoli Esports

Una settimana ricca di soddisfazioni di titoli per l’Empoli Esports, con gli azzurri dell’Empoli FC eSports Pro Club (modalità 11vs11) che si sono prima laureati vincitori della competizione europea Virtual Pro League, la Champions League del mondo eSports del gioco FIFA per la modalità Pro Club e hanno poi vinto il titolo di campioni italiani. Partendo dal successo europeo, gli azzurri dopo un cammino di 14 match disputati (con un rullino di marcia impressionante fatto di 12 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta, con ben 47 gol fatti e solo 5 subiti), nella hanno battuto in finale gli avversari francesi del Pest Suricate e conquistato il titolo. Una finale lunga intensa, dove ci sono volute tre partite per superare il club francese. Il primo match ha visto gli azzurri vincere per 1-0 grazie ad un ottima prestazione e alla rete del capitano Francesco Passeri (Drugo), mentre nella seconda partita dove i francesi battono gli azzurri 2-1 grazie ad un gioco veloce, con le due

