Empoli-Sassuolo: il racconto dei precedenti al Castellani

Sfida numero 18 quella di domenica tra Empoli e Sassuolo con un bilancio nei 17 precedenti di 4 vittorie azzurre, 3 pareggi e 10 successi neroverdi. Parlando delle sole gare giocate al Castellani, 8, bilancio in perfetta parità con 3 vittorie per parte e due pareggi. Il primo confronto fra le due squadre risale al 21 marzo 2009, in Serie B, con l’Empoli di Silvio Baldini che vinse per 3-2: Sassuolo avanti con Masucci, pari di Buscè, ancora ospiti avanti con Pensalfini prima della decisiva doppietta di Nicola Pozzi. Nuova sfida un anno più tardi, sempre in B, terminata 1-1 con Corali al 90’ a pareggiare il vantaggio neroverde di Noselli. Il 27 novembre del 2010 arriva la prima vittoria emiliana, 1-0, grazie al gol di Quadrini; pareggio nel campionato seguente, 1-1, con gol di Dumitru e Masucci e vittoria ospite, nel campionato 2012/13, nell’ultimo confronto in B, per 3-0 con tripletta di Pavoletti. Il Sassuolo va in A al termine di quella stagione, l’Empoli lo ra

