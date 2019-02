Le curiosità di Lazio-Empoli

A cura di Calcio & Social Communication le curiosità della sfida tra Lazio e Empoli.LAZIO: È CRISI ALL’OLIMPICO – La Lazio ha vinto in casa una sola volta nelle ultime 5 partite di campionato, 3-1 sul Cagliari il 22 dicembre scorso; restante bilancio di 3 pareggi ed 1 sconfitta. La porta biancoceleste, all’Olimpico, è aperta consecutivamente da 10 gare ufficiali, per un totale di 15 reti subite, con ultima gara “clean sheet” in Lazio-Fiorentina 1-0 del 7 ottobre scorso, in serie A. EMPOLI ANCORA SENZA VITTORIE ESTERNE NEL 2018/19 – L’Empoli è una delle due squadre della serie A 2018/19 che non ha ancora vinto fuori casa, assieme al ChievoVerona. L’ultima affermazione esterna toscana in match ufficiali risale al 12 maggio scorso, 2-0 a Brescia, in B, poi si contano 10 partite di cui 4 pareggiate e 6 perdute. In serie A l’ultima vittoria esterna azzurra risale al 23 aprile 2017, 2-1 a Milano sui rossoneri.

AZZURRI DISTRATTI PRIMA DELLA PAUSA

