Marco Di Bello di Brindisi l’arbitro di Empoli-Parma

Sono stati resi noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la settima giornata di ritorno del Campionato di Serie A TIM 2018/19. Marco Di Bello di Brindisi sarà l’arbitro di Empoli-Parma, gara in programma sabato 2 marzo alle ore 15.00 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli.

Gianmattia Tasso di La Spezia e Alfonso Marrazzo di Frosinone gli assistenti; Ivano Pezzuto di Lecce il Iv uomo; Fabio Maresca di Napoli il Var e Stefano Liberti di Pisa.Di Bello ha diretto 84 gare in Serie A, 10 in questa stagione. Il fischietto pugliese ha arbitrato 13 volte gli azzurri, con un bilancio di 4 vittorie, 5pareggi e 4 sconfitte. La prima gara risale alla Serie B 2011/12, Empoli –Juve Stabia, con gli azzurri che vinsero 2-1. Sempre in quella stagione ha diretto gli azzurri nel pareggio a Padova. Di Bello ritrova gli azzurri, sempre in B, nella stagione 2013/14 in occasione della vittoria sul campo d

