Milan-Empoli 3-0

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà (69’ Borini); Castillejo, Piatek (69’ Cutrone), Calhanoglu. All. Gattuso A disposizione: Plizzari, A. Donnarumma; Calabria, Mauri, Bertolacci, Montolivo, Abate, Biglia, Strinic, Laxalt

EMPOLI (3-5-2): Dragowski; Veseli, Silvestre, Dell’Orco; Di Lorenzo, Acquah (66’ Ucan), Bennacer, Krunic, Pasqual (74’ Pajac); Farias (66’ La Gumina), Caputo. All. Iachini

A disposizione: Provedel; Brighi, Traore, Maietta, Capezzi, Rasmussen, Diks, Oberlin, Nikolaou

ARBITRO: Piero Giacomelli di Trieste (Liberti-Di Vuolo; Minelli; Piccinini/Bindoni)

MARCATORI: 50’ Piatek, 51’ Kessie, 67’ Castillejo,

AMMONITI: Di Lorenzo, Calhanoglu

Anticipo della venticinquesima giornata con gli azzurri di scena al Meazza contro il Milan. Iachini conferma in toto la formazione vittoriosa con il Sassuolo, Gattuso sceglie Castillejo nel tridente di attacco con Piate

