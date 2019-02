Primavera – Sassuolo-Empoli 2-1

Vince ancora la Primavera azzurra che, dopo il successo nell’ultimo turno con il Cagliari, passa anche a Sassuolo per 2-1. Zauli conferma il 4-3-1-2, con Vivoli in porta, Donati, Matteucci, Curto e Ricchi in difesa, Ricci in mediana con ai lati Zelenkovs e Belardinelli, Montaperto trequartista dietro le due punte Cvancara e Bozhanaj; i padroni di casa si schierano invece col 4-3-3.

Gara subito divertente, con le due squadre che giocano a viso aperto. All’11’ azzurri in vantaggio: Ricchi dalla sinistra taglia verso il centro e viene atterrato da Joseph; per il direttore di gara è calcio di rigore che Montaperto trasforma spiazzando Turati. Il Sassuolo ci prova sugli sviluppi di un corner, colpo di testa di Lemosa che trova attento Vivoli, ma sono ancora gli azzurri a sfiorare il gol quando, al 21’, il Sassuolo si salva su un tiro cross di Bozhanaj e sul successivo tentativo di Cvancara. La gara resta bella, con occasione d entrambe le parti: al minuto 28 Rasp

