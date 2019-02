Verso Lazio-Empoli: il racconto dei precedenti all’Olimpico

Sfida numero 26 quella di giovedì all’Olimpico contro la Lazio, con un bilancio, nelle 25 gare giocate, di 5 vittorie, 6 pareggi e 14 sconfitte. Parlando delle sole gare giocate a Roma, 12, gli azzurri non hanno mai vinto, cogliendo solo 3 pareggi e 9 sconfitte. La prima sfida sul terreno dell’Olimpico con la Lazio risale al 1 giugno 1986, Serie B, con la gara che si chiuse 0-0. Doppio confronto nella massima serie sul finire degli anni novanta con, purtroppo una doppia sconfitta: nella stagione 1997/98 la Lazio vinse 3-1 con gol di Nedved, Negro e Gottardi e Cappellini a firmare il provvisorio pari azzurro; un anno più tardi 4-1 per i biancocelesti, con una doppietta di negro e le reti di Salas e Mancini e Carparelli a realizzare il gol empolese. Le due squadre si ritrovano di fronte due volte nella stagione 2002/03: sconfitta in Coppa Italia per 2-0 con le reti di Pancaro e dell’attuale tencico laziale Simone Inzaghi; sconfitta anche in campionato, 4-1 con Buscè a f

Continua a leggere su empolicalcio.net