Verso Milan-Empoli: il racconto dei precedenti al Meazza

Sfida numero 30 quella di venerdì sera tra Milan e Empoli con un bilancio nelle 29 sfide giocate di 4 successi azzurri, 10 pareggi e 15 vittorie rossonere. Parlando delle sole gare giocate a Milano, 9 sono le vittorie del Milan, 2 pareggi e 3 affermazioni empolesi. La prima sfida tra le due squadre risale al 12 febbraio 1986, ritorno degli ottavi di finale di Coppa Italia, con la gara che terminò 1-1 (Della Monica rispose al vantaggio milanista di Paolo Rossi) con l’Empoli che, grazie al successo dell’andata, superò il turno.

La prima gara in Serie A risale alla stagione 1986/87, con i rossoneri che vinsero 1-0 con la rete di Galderisi; nuova sfida, e nuovo successo per 1-0, nella gara del campionato 1987/88, con il gol partita firmata da Marco Van Basten. Le due squadre si ritrovano alla fine degli anni novanta per tre nuove sfide, coincise con altrettante vittorie rossonere: il Milan vinse 2-0 (doppietta di Marco Simone) nella gara del secondo turno di Coppa Italia, a

Continua a leggere su empolicalcio.net