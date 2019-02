Vivi la mascot experience in occasione di Empoli-Parma

In occasione della sfida casalinga con il Parma, torna la mascot experience, ovvero la possibilità di scendere in campo con le squadre al momento dell’ingresso sul terreno di gioco. Anche in occasione della gara con i gialloblu, in programma sabato 2 marzo alle ore 15.00 allo Stadio Castellani, la Onlus azzurra Empoli For Charity mette in palio su Charity Stars la MASCOT EXPERIENCE, ovvero la possibilità per un bambino di scendere in campo con le squadre. L’experience, a cui potranno prendere parte anche due accompagnatori, prevede tre biglietti di Tribuna Inferiore, l’accesso all’area Field Lounge, la possibilità di partecipare allo Walk about con giro di campo, visita di sala stampa e zona mista, oltre che ricevere alcuni gadget ufficiali Empoli FC in omaggio.Per partecipare all’asta benefica promossa da Empoli For Charity vai su Charity Stars nella sezione aste di Empoli For Charity Onlus.