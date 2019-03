Empoli-Parma, le disposizioni sulla viabilità

Gara di Serie A allo Stadio Castellani sabato 2 marzo alle 15, quando si giocherà la sfida tra Empoli e Parma. AREA SPORTIVA – La chiusura della viabilità dell’area sportiva avverrà intorno alle 10.30 per consentire l’allestimento delle varie barriere attorno allo stadio. I cancelli dell’impianto saranno aperti dalle 13.

La ripresa della normale circolazione avverrà intorno alle 18. Alla fine della partita non ci sarà la chiusura delle uscite della superstrada Fi-Pi-Li né il traffico lungo la strada Tosco Romagnola (statale 67) subirà modifiche, la circolazione non sarà chiusa per il deflusso dei tifosi ospiti in ragione dei rapporti di amicizia che legano la tifoseria empolese con quella parmense.

