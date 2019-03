Euro Under 21 in Italia: 100 giorni al via

Mancano 100 giorni a domenica 16 giugno, data del calcio d’inizio dell’Europeo Under 21, che l’Italia ha vinto 5 volte, più di qualunque altra nazionale, ma che ospita per la prima volta. Si giocherà in 5 città italiane e a San Marino, e nei nostri stadi si affronteranno 12 nazionali ricche di talenti, che sono già protagonisti nei maggiori campionati e nelle coppe europee. Nel girone A – a Bologna e Reggio Emilia – giocheranno Italia, Spagna, Belgio e Polonia. Sarà proprio il girone A ad aprire l’Europeo il 16 giugno con Italia-Spagna e Belgio-Polonia. Nel girone B – a Trieste e Udine – si affronteranno Serbia, Austria, Danimarca e i campioni in carica della Germania. Nel girone C – che si gioca fra Cesena e San Marino – scenderanno in campo Francia, Inghilterra, Croazia e Romania. Si qualificheranno alle semifinali, in programma il 27 giugno a Bologna e a Reggio Emilia, le vincitrici dei tre gironi più la migliore seconda. Le quattro semifinaliste si qualificheranno

