Le curiosità di Empoli-Parma

A cura di Calcio & Social Communication le curiosità della sfida tra Empoli e ParmaI NUMERI DI CAPUTO: IN AZZURRO UN GOL OGNI 162’, -3 DALLA TOP TEN DEI MARCATORI IN A – Francesco Caputo – “scoperta” di Daniele Faggiano, oggi d.s. del Parma, avversario azzurro al “Castellani” – ha convinto tutti anche in Serie A: 11 gol finora per il bomber di origini pugliesi, 37 reti in 67 partite ufficiali con la casacca azzurra, pari a 5997 minuti in campo e media di un gol ogni 162’. Con le 11 reti finora segnate in serie A, Caputo è a –3 da entrare nella top ten dei marcatori azzurri di sempre in massima divisione: a quota 14 stazionano Esposito, Pozzi, Pucciarelli e Saponara, di fatto al settimo posto della graduatoria, tutti a pari merito. In una stagione di A dell’Empoli il marcatore principe è Tavano, 19 centri nel 2005/06. EMPOLI DISTRATTO PRIMA DELLA PAUSA – Empoli squadra più vulnerabile della serie A 2018/19 prima della pausa: 13 i gol

