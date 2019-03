Primavera – Empoli-Torino 2-1

Continua il momento d’oro della Primavera azzurra, con la formazione di mister Zauli che batte anche il Torino nella sfida della 21^ giornata del campionato Primavera 1. Il Torino di Coppitelli risponde si schiera con il 4-3-3, mister Zauli conferma il 4-3-1-2, con Saro che torna tra i pali, in difesa, da destra a sinistra, Donati, Matteucci, Curto e Ricchi, Ricci nel ruolo di vertice basso del rombo con ai suoi lati Zelenkovs e Belardinelli; in avanti Montaperto a supporto di Cvancara e Bozhanaj. La gara la fanno fin a subito gli azzurri che al 13’ sfiorano il vantaggio, con Zelenkovs che pennella bene dalla sinistra per Montaperto che non colpisce bene a pochi passi dalla porta granata. Il predominio azzurra si concretizza al minuto 21, quando Montaperto dalla sinistra trova l’inserimento di Belardinelli che di piatto al volo non sbaglia. Il vantaggio galvanizza gli azzurri che al 22’ sfiorano il raddoppio, con un colpo di testa di Curto che finisce di poco al

