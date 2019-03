Primavera: il derby tra Fiorentina ed Empoli va ai viola (2-1)

Si ferma a Firenze la striscia positiva della Primavera di mister Zauli, con gli azzurri che vengono superati 3-1 dal viola nella gara valida per la 22^ giornata del campionato Primavera 1. Zauli conferma il 4-3-1-2, con Donati, Matteucci, Curto e Ricchi in difesa, Ricci in cabina di regia con ai suoi fianchi Belaridnelli e Zelnkovs, in avanti c’è Balde con Bozhanaj e alle loro spalle Montaperto.

Gara subito vivace e piacevole da vedersi, con la squadra di Zauli che prova a prendere in mano la sfida. Al minuto 7 ci prova Montaperto, ma la sua conclusione da fuori area finisce sopra la Traversa; al 22’ ancora azzurri pericolosi, con il tentativo di Bozhanaj che esce non di molto. Col passare de minuti crescono anche i viola, che al 26’ si fanno vedere con una conclusione di Meli, da fuori area, che trova attento Saro. L’Empoli, come detto, fa la gara e al 28′ Ricchi dalla sinistra trova Balde sul primo palo che conclude a rete ma si vede respingere il t

Continua a leggere su empolicalcio.net