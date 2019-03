Viareggio Cup – Empoli-Ascoli 0-0

Finisce 0-0 la sfida tra Empoli e Ascoli; azzurri a quota due punti in classifica, venerdì ultima sfida con il New York Soccer Stars Soccer Club alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Monteboro.EMPOLI (4-3-1-2): Vivoli; Donati, Canestrelli, Curto, Ricchi; Belardinelli, Asllani (74′ Milani), Perretta (62′ Sidibe); Montaperto (82′ Viligiardi), Bozhanaj (62′ Berolini), Balde (62′ Cvancara). All. ZauliA disposizione: Saro, Matteucci, Lattanzi, Gianneschi, Folino, Bertolini, Seriani.ASCOLI (4-3-1-2): Novi; Ricciardi, Vignati, Tempestilli, Maurizii; Clerici, Scorza, Fermo; Invernizzi Sarli (84′ Ubaldi), D’Agostino (78′ Coulibaly), Invernizzi (92′ Capponi). All. Di Mascio.A disposizione: Zizzania, Ranalli, Alessandretti, Midolo, Donzelli, Olivieri, Persiani, Caccetta, Coiro, Rossi, Gega, Mattei, Intinacelli, Monachesi.ARBITRO: Campagnolo di Bassano del Grappa.AMMONITI: Curto, Viligiardi