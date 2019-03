Viareggio Cup: oggi l’ultima sfida della fase a gironi con l’UYSS New York

Terza e ultima sfida della fase a gironi della Viareggio Cup per la Primavera di mister Zauli. Gli azzurri affronteranno oggi alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Monteboro lo United Youth Soccer Stars New York. Gli azzurri sono ad oggi terzi in classifica a quota 2 punti, dietro alla capolista Ascoli (4 punti) e proprio agli americani a quota 3. Per superare il turno, l’Empoli deve vincere oggi e sperare che l’Ascoli perda (in tal caso “basterà” la vittoria a prescindere dal risultato) o pareggi (in questo caso l’Empoli dovrà vincere con più di tre reti di scarto).

Quello di oggi sarà il primo confronto al Torneo di Viareggio tra Empoli e l’esordiente United Youth Soccer Stars New York. Nei 3 precedenti alla Coppa Carnevale Empoli sempre vittorioso (e senza subire reti) contro team statunitensi: 15-0 record sul Boston nel 2006 (massima vittoria di tutti i tempi di un club al Torneo di Viareggio), 1-0 sul New York nel 2014 e 6-0 sull’Atl