Empoli: è ufficiale, arriva il terzino sinistro Balkovec

L’Empoli ha da poco comunicato sul proprio sito ufficiale, l’arrivo del terzino sinistro sloveno Jure Balkovec, contrariamente a quello che sembrava qualche ora, la formula è diritto con opzione sul riscatto, potrebbe essere obbligo, ma su questo non abbiamo notizie certe. Di seguito il comunicato del club di Monteboro

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Jure Balkovec. Difensore sloveno nato a Novo mesto il 9 settembre 1994. Fa il suo esordio tra i professionisti nella stagione 2010-11 con la maglia del Bela Krajina, nella massima serie slovena. Passa poi al Domzale, dove rimane per 6 stagioni, intervallate dai prestiti al Krka e al Radomlje. Nel gennaio del 2018 passa al Bari, in B; la scorsa estate va al Verona, dove ha giocato l’ultima stagione. Balkovec ha inoltre giocato con le Nazionali giovanili slovene under-18, 19 e Under-21, arrivando fino alla nazionale maggiore dove ha esordito lo scorso ottobre in occasione della sfida di Nations League pareggiata per 1-1 contro Cipro.