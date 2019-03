BERRETTI E UNDER 17 OSPITI DELL’A.S.D. OMERO BERGAMO PER UNA CENA AL BUIO

U.C. AlbinoLeffe in collaborazione con l’A.S.D. Omero Bergamo ha organizzato una Cena al Buio che si è svolta nella serata di ieri (martedì 19 marzo) presso la Casa degli Alpini di Paladina, alla quale hanno preso parte i ragazzi delle formazioni Berretti e Under 17 oltre ad alcuni genitori e dirigenti della società seriana.

Un’esperienza pensata per far vivere a chi vede, in modo assolutamente non drammatico, simpatico, amichevole e naturale, la quotidianità di una persona non vedente e sensibilizzare i ragazzi sulle problematiche che il disabile visivo si trova a fronteggiare quotidianamente.

Una cena svolta completamente al buio rappresenta infatti un evento insolito che sicuramente colpisce l’immaginazione delle persone vedenti: un atto che normalmente si svolge in piena luce e con l’ausilio principale della vista, viene intrapreso a prescindere da questo importantissimo e da tutti ormai privilegiato organo sensoriale, mentre gli altri sensi devono necessariamente essere attivati per supplirne la mancanza.

Se da un lato il contesto ludico e conviviale di una Cena al Buio può rendere più facile avvicinare il vedente al mondo non certo rassicurante della cecità, dall’altro può anche certamente rappresentare una significativa occasione per riappropriarci di tutti i nostri sensi, stimolandoci ad ascoltare maggiormente noi stessi e gli altri.

Per tutti coloro che fossero interessati all’organizzazione di una Cena al Buio o che volessero avvicinarsi al mondo dei non vedenti possono visitare il sito www.omerobg.it o scrivere all’indirizzo email segreteria@omerobg.it.