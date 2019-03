Coppa Italia di Serie C: il quadro delle semifinali

La Lega Italiana Calcio Professionistico ha effettuato oggi il sorteggio relativo alle gare di semifinale della Coppa Italia Serie C: Monza, Vicenza e Trapani aspettano nella final four la vincente della sfida Viterbese-Pisa che si giocherà mercoledì 13 marzo con inizio alle ore 20.30

Le semifinali si svolgeranno con la formula della eliminazione diretta, con gare di Andata e Ritorno. Al termine delle due gare di semifinale risulterà qualificata alla Finale, la squadra che avrà ottenuto nei due incontri il maggior punteggio o, a parità di punteggio, la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate si qualificherà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità si disputeranno due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno. Qualora nel corso dei due tempi supplementari le squadre avessero segnato lo stesso numero di reti, quelle segnate dalla squadra ospite avranno valore doppio. Qualora le squadre non avessero segnato alcuna rete, l’arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore. Questo il calendario:

Gare di andata

Vicenza-Monza (mercoledì 13 marzo)

Vincente Viterbese/Pisa-Trapani (da definire)

Gare di ritorno

Monza-Vicenza (mercoledì 27 marzo)

Trapani-Vincente Viterbese/Pisa (da definire)

