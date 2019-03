IL CONFRONTO SULLE SECONDE SQUADRE ALL’ALLIANZ STADIUM

Torino, 15 marzo 2019- E’ stata una mattina di confronto, quella di oggi all’Allianz Stadium di Torino, sul tema delle seconde squadre con il convegno organizzato dalla Lega Pro in collaborazione con Juventus.

Sono intervenuti Gabriele Gravina, Presidente FIGC, Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro, Andrea Agnelli, Presidente Juventus Football Club, Federico Cherubini, Head of Football Teams and Technical Areas Juventus Football Club, Demetrio Albertini, Presidente Settore Tecnico FIGC, Giuseppe Marotta, Consigliere Federale FIGC e Amministratore Delegato FC internazionale.

Al termine dei lavori si è tenuta una conferenza stampa.

“Il progetto seconde squadre deve essere un contributo di qualità al più complesso investimento sulla formazione e sulla valorizzazione dei settori giovanili -ha spiegato Gabriele Gravina, Presidente FIGC- che riguarda la Lega Pro insieme a tutto il calcio italiano. Così come è stato concepito non raggiunge questo obiettivo, bisogna rivederlo e quindi ben venga l’incontro di oggi perché è stata un’ottima opportunità di confronto. Istituiremo un tavolo a livello federale perché su questo argomento, oggi più che mai, c’è bisogno di massima concertazione”.

” Un cambio di cultura: superare i prestiti e puntare sui nostri settori – ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- in un modo semplice: io formo giovani calciatori e tu devi corrispondere per questo servizio che faccio al calcio italiano. Il progetto seconde squadre deve essere un asset di ciò. Dobbiamo essere coraggiosi ed anticipare i tempi delle scelte”.

“Oggi e’ stato un confronto di livello- conclude Ghirleli- con la partecipazione al convegno di tutte le componenti con anche AIC, AIAC, Settore Giovanile Scolastico, club di Lega Pro, di A e B. E’ la testimonianza concreta di un fondamentale lavoro per migliorare il calcio italiano per seguire un percorso di sinergia e condivisione.

La Lega Pro deve avere l’ambizione di essere la formazione vera dei giovani calciatori, allenatori, dirigenti e arbitri e di essere la Lega dei “pulmini” per i giovani per un’attività sul territorio che e’ crescita umana e tecnica. Dobbiamo far rivivere il sogno del calcio”.

Al convegno come Lega Pro hanno partecipato anche la Vicepresidente Cristiana Capotondi e il Segretario Generale Emanuele Paolucci.

