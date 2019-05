La Lega Pro presente all’incontro dedicato ai giovani ed al calcio in Vaticano

Una mattina di emozioni dedicate al pallone con oltre 5000 giovani calciatori e studenti. Una sala colorata con le maglie delle squadre di calcio, orgogliosamente indossate dai giovani presenti nell’aula Paolo VI in Vaticano, per l’evento promosso dalla Gazzetta dello Sport con il Miur.

Era presente anche la Lega Pro col Presidente Francesco Ghirelli.

“‘Ci tenevamo ad esserci-ha spiegato Ghirelli– per vivere una giornata speciale dove i protagonisti sono stati il sogno e i giovani. Il pallone è un sogno non solo per coloro che scendono in campo, ma anche per i tifosi ed ha un potere: quello di lanciare messaggi positivi ed unire le generazioni.

Il sorriso dei giovani calciatori e calciatrici oggi in Sala Paolo VI è il sorriso di chi sa di avere un alleato forte nella vita, il pallone, che fa compiere un percorso di crescita umana e tecnica”.

“Ci restano dentro le parole del Santo Padre-continua Ghirelli- che ha salutato i ragazzi ed ha rivolto un messaggio a coloro che si occupano della formazione dei giovani:” Siate complici del sorriso dei vostri atleti”. Un messaggio che facciamo nostro e che porteremo per condividerlo anche con i tecnici dei nostri settori giovanili”.