Supercoppa Berretti Virtus Entella-Torino 2-1. Triplete Virtus Entella, vince anche la finale contro il Torino. Vice Presidente Tognon: “Questi tre giorni di calcio a Novara sono un esempio da seguire”

Una partita molto combattuta quella della Supercoppa Berretti che si è giocata stamattina a Novarello tra Virtus Entella e Torino, vincitrici rispettivamente del campionato Berretti Lega Pro e del Berretti Serie A-Serie B. Così, dopo aver conquistato il campionato Berretti Lega Pro venerdì e il quadrangolare “4 Special Cup” ieri, la tre-giorni trionfale dei liguri si è conclusa con la vittoria della Supercoppa Berretti sotto gli occhi del Vice Presidente della Lega Pro Jacopo Tognon e il direttore generale del Novara Roberto Nespoli.

Soddisfatto il Vice Presidente che ha premiato i vincitori: “Questi tre giorni a Novara rappresentano un bel momento di calcio e per la Lega Pro. Noi puntiamo molto sulla valorizzazione dei ragazzi, sulla formazione, parola chiave per la nostra realtà. E queste partite sono affascinanti anche per questo. Un plauso a tutte le squadre che hanno partecipato e al Novara per questo centro sportivo”.

Il triplete ha riempito di soddisfazione il pubblico della Virtus Entella molto agguerrito e caloroso. Delusa, ovviamente, la rappresentanza dei tifosi del Torino. Bambini, famiglie, addirittura un neonato sugli spalti: un pubblico di ogni età, quello della Lega Pro. I gol dell’Entella entrambi, nel primo tempo, sono stati firmati da Alessandro Costa e Amine Sakhi. Niccolò Moreo per il Torino segna il gol nella ripresa e riaccende le speranze dei granata nel secondo tempo: ma è evidentemente l’anno dell’Entella. Finisce 2-1 e finisce anche la tre-giorni di Novarello dedicata al calcio giovanile.