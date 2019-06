Pontedera: Under 15 e 17 in finale al Torneo di Cava de’ Tirreni

Una doppia soddisfazione per il tecnico Daniele Arrigoni e per le Rappresentative Under 15 e Under 17 di Lega Pro, impegnate nella trentesima edizione del Torneo internazionale di calcio giovanile di Cava de’Tirreni.

Entrambe le formazioni hanno vinto e vanno così in finale. L’Under 15 ha battuto il Benevento 4-2 con una tripletta di Mancini e un gol di Delle Donne.

L’Under 17 ha invece sconfitto la Spal 3-1 con le reti di Petriccioli, Pecci e Bertocchi.

Le finali si giocheranno domani. Due anni fa le due Rappresentative vinsero il Torneo.