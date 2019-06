Verso l’Universiade. Presidente Ghirelli a ritiro azzurri “Date tutto, è un’occasione unica”

Il 2 luglio, giorno dell’esordio della Nazionale Universitaria italiana contro il Messico all’Universiade di Napoli, si avvicina. I ragazzi guidati da Daniele Arrigoni proseguono il ritiro e oggi hanno ricevuto la visita del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che non nasconde il suo entusiasmo per l’avventura azzurra: “Ho detto ai giovani calciatori che vanno alla più grande manifestazione sportiva mondiale dopo le Olimpiadi indossando la maglia azzurra. E’ un’emozione inebriante, un’esperienza unica. In queste settimane abbiamo rivisto esplodere l’amore per l’inno italiano (Under 21, le ragazze al mondiale, Under 20 ecc). Dal 2 al 14 luglio avranno un’occasione fantastica: il treno passa una volta, se saranno gladiatori moderni avranno acceso un sogno, attireranno attenzione e per loro si potrebbe verificare l’occasione irripetibile della vita. Ci sono gli avversare? Si, certamente. I nostri ragazzi debbono uscire dal campo senza rimpianti, avendo consumato tutte le energie fisiche e mentali in modo da non aver mai rimpianti. Grazie ragazzi, so che onorerete la maglia azzurra e voi stessi. Sappiate che avete un mister, Arrigoni, e un team di tecnici eccezionali umanamente e professionalmente”.