Ghirelli e Andreoletti: “Programmazione, sostenibilità e infrastrutture elementi chiave per il futuro del nostro calcio”

A poco più di 12 ore dalla presentazione dei calendari di Serie C 2019/2020, il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, prosegue gli incontri sul territorio con i club.

Questa mattina a Serina, in Val Brembana, Ghirelli e il numero uno dell’AlbinoLeffe, Gianfranco Andreoletti, hanno fatto visita alla squadra in ritiro per poi spostarsi al Centro Sportivo di Zanica, quartier generale bluceleste, dove sorgerà anche il futuro stadio.

“Ieri si è raggiunta una prima tappa che ha dato il via ufficiale a una nuova stagione e non solo ‘sul campo’ – dichiara Ghirelli – e oggi si prosegue nel confronto sul territorio con i club di Lega Pro sui temi della programmazione, della sostenibilità e delle infrastrutture. Da questi tre elementi chiave passa il futuro del nostro calcio, ma soprattutto la valorizzazione e la crescita dei giovani giocatori”.

“Sono un grande sostenitore di questa tesi – gli fa eco Andreoletti – e mi auguro che il minutaggio che andremo a registrare il prossimo anno sia in linea con le aspettative e con le recenti modifiche regolamentari”.

Una visita importantissima quella di Ghirelli in casa AlbinoLeffe, come tiene a sottolineare lo stesso presidente bluceleste: “La sua presenza è fondamentale perché dà al territorio e al nostro progetto – che abbina la realizzazione del futuro stadio a quella dell’edificio a servizio del centro sportivo – una valenza nazionale”.

“Prendendo contatto con le sezioni comunali ha valorizzato l’iniziativa – prosegue Andreoletti – rendendole inoltre partecipi di un primo caso che, nell’interesse generale del calcio italiano, ci auguriamo possa esser seguito anche da altri”.

Il Presidente bluceleste chiude elogiando il lavoro della Lega Pro targata Ghirelli: “Penso che per la prima volta dopo tanti anni si sia presentata ai nastri di partenza una Lega che ha acquisito una sua identità, passo fondamentale per un confronto con le altre leghe, la Federazione e il mondo politico relativo al problema della sostenibilità e della defiscalizzazione per i quali sono necessari interventi di sistema”.

Foto: Ufficio Stampa U.C. AlbinoLeffe