La Lega Pro ricorda la giornata mondiale dell’amicizia

“Coloro che eliminano dalla vita l’amicizia, eliminano il sole dal mondo. (Marco Tullio Cicerone)”.

Dal passato, un monito che non conosce il trascorrere del tempo e vale sempre. Nella vita come in campo o sugli spalti, con un abbraccio tra i giocatori, un gesto di fair play, con il pallone che sa unire, che è “ambasciatore” di valori. Anche la Lega Pro ricorda oggi la Giornata mondiale dell’Amicizia 2019, nata nel 2011, quando l’Organizzazione per le Nazioni Unite ha scelto di dedicare una data alla cooperazione e alla solidarietà tra le persone.