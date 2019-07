LEGA PRO, DOMANI IN DIRETTA RAI IL CALENDARIO DELLA PROSSIMA STAGIONE

E finalmente domani il calendario della nuova stagione della Lega Pro che inizierà il 25 agosto!

Alle 18.30 l’appuntamento è al Salone d’Onore del Coni di Roma: una sede di prestigio per un momento fondamentale, quello della composizione del calendario e per parlare di futuro e progetti. Per il Presidente Francesco Ghirelli è l’inizio di un nuovo percorso: “Sarà un campionato bellissimo con tante piazze appassionate che hanno voglia di calcio come già i play off hanno dimostrato”.

Per testimoniare l’importanza dell’evento, trasmesso in diretta su Rai Sport a partire dalle 18.50, saranno presenti anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò e il Presidente della Figc Gabriele Gravina. Tanti gli ospiti: i Presidenti dei club, il Presidente Franco Carraro che ritirerà il premio che gli doveva essere consegnato a Firenze, il Presidente Ettore Prandini della Coldiretti, il Segretario generale del Coni Carlo Mornati.

Nel campionato che verrà sono previste due soste il 29 dicembre e il 5 gennaio e quattro turni infrasettimanali (da determinare). Si terminerà il 26 aprile.