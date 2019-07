Universiade. Una lettera per gli azzurrini “Siamo orgogliosi di voi”

“Ciao ragazzi, la prima parola è grazie. Vi abbiamo seguiti nelle partite alla Universiade. Eravamo sugli spalti a tifare con la bandiera della nostra Italia. Che emozioni ci avete fatto provare, siamo orgogliosi di voi e continuate così”.

È la lettera arrivata alla Nazionale Universitaria guidata da Daniele Arrigoni che, con il successo sull’Ucraina all’Universiade di Napoli, si è qualificata ai quarti come prima del girone.

E’ arrivata da un gruppo di giovani della Campania che concludono la lettera rivolgendo una domanda agli azzurri: “Ci dite qual è il segreto per riuscire bene nel calcio e nello studio come avete fatto voi?”

Capitan Ungaro e compagni hanno sorriso e ringraziato per la lettera e la loro risposta è stata “Non è un segreto. Occorrono coraggio, cuore e passione in tutte le cose che si fanno. Nel calcio come nella vita. Vi aspettiamo a Benevento martedì 9 luglio per la nostra prossima sfida. Con voi, ci sentiamo più forti”.