Il presidente Ghirelli alla Domenica Sportiva Estate

Il nuovo campionato di C, le nuove regole, i progetti della nuova stagione della C, che sta per partite e che appassiona gli oltre 8 milioni di tifosi dei 60 club.

Saranno alcuni dei temi trattati da Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro, ospite della Domenica Sportiva Estate, curata da Alda Angrisani. Interviene nella puntata di domenica 18 agosto su Rai 2, condotta da Sabrina Gandolfi, in diretta dalle 23,15 circa.