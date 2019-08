Monopoli, al posto del gagliardetto una scatola del gioco Monopoly agli avversari

Iniziativa simpatica e originale quella del Monopoli Calcio: quest’anno per la prima volta è stato realizzato il gioco da scatola “Monopoly-edizione Monopoli”, all’interno del quale, tra le caselle del tabellone, ce n’è una che raffigura il logo della società. Con l’azienda fondatrice del gioco, il Monopoli ha stretto una partnership che prevede ogni domenica, in casa ed in trasferta, la consegna della scatola del gioco da parte del capitano pugliese al capitano della squadra avversaria, in sostituzione del gagliardetto.

In occasione del match della prima giornata di campionato, Monopoli-Vibonese, in programma domenica prossima alle ore 18.30 allo stadio “Veneziani”, Gabby, mascotte della società e quella di Mr Monopoly, consegneranno il gioco anche al Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che sarà presente allo stadio.