Hai la passione per la musica? Segui il calcio? Ti piace incitare il pubblico? Per il match contro il Ravenna dell’8 settembre potrai essere tu il nostro speaker!

Per partecipare è semplice: commenta qui sotto e mandaci un vocale sulla posta della nostra pagina Fb per ascoltare la tua voce.

Facci sentire la tua voce!

Il Mancini aspetta te. #SosteniamolAlma #Insieme