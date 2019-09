Ghirelli (Presidente Lega Pro): ” Campionato che cresce in numeri e in qualità

Quota 107.107.

È il dato che si riferisce agli abbonamenti, che emerge al termine del primo mese di campionato di Serie C.

A guidare la “classifica” del numeri di abbonamenti è la Ternana con oltre 12.000 tessere; ‘medaglia d’argento’ per il Cesena con 8.715 che stacca di non molto il Bari con 7.806.

Sono dati destinati a crescere in quanto non tutti i club hanno chiuso la campagna abbonamenti.

“‘ La crescita che si registra rende orgogliosa la Lega Pro-spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro. È frutto di una serie di fattori: oltre al lavoro dei club, alle iniziative dedicate ai tifosi, agli interventi effettuati sugli impianti, un altro elemento da considerare è la crescita tecnica del campionato.

È sempre più il campionato delle famiglie ed è dedicato a loro. Negli stadi dei nostri club in cui sono stato, ho visto le generazioni: dal giovane al tifoso con i capelli bianchi.

Mi piace, a tal proposito, ricordare una tifosa doc, come la signora Ilda, nata il 25 settembre 1919. È della Reggiana, nata nello stessa data di fondazione del club”.

Generazioni sugli spalti con più nonni, soprattutto, nel turno di campionato di C, in programma dal 5 al 7 ottobre, che sarà dedicato ai nonni per festeggiarli, ma anche ” per dire loro grazie – conclude Ghirelli– perché sempre più spesso sono coloro che accompagnano i nipotini allo stadio e sono colonne della vita”.

Firenze, 28 settembre 2019