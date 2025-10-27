Il programma delle zebrette in vista della trasferta di sabato in Abruzzo

La Pianese non si concede un attimo di sosta. Già da questa mattina, infatti, le zebrette sono tornate al lavoro, per cominciare a preparare la trasferta di sabato a Pineto (stadio “Pavone-Mariani”, ore 14:30), valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi. La squadra, agli ordini di mister Alessandro Birindelli e del suo staff, ha svolto un allenamento finalizzato al recupero delle fatiche della gara di ieri per poi iniziare a concentrarsi sul prossimo avversario.

Il programma settimanale prevede una seduta pomeridiana nella giornata di domani, mentre mercoledì mattina il gruppo bianconero si alternerà tra campo e palestra. Giovedì spazio ad un’altra sessione pomeridiana, nella mattinata di venerdì si terrà invece la consueta rifinitura pre-partita che anticiperà la partenza in Abruzzo.

L’articolo Pianese già in campo, è tempo di preparare la trasferta di Pineto proviene da U.S. Pianese.