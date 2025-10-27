Sono stati resi noti gli arbitri delle gare valide per la decima giornata del Campionato di Serie BKT 2025/26.







Marco Piccinini di Forlì l’arbitro di Empoli-Sampdoria, gara in programma martedì 28 ottobre alle ore 20.30 al Carlo Castellani Computer Gross Arena di Empoli. Khaled Bahri di Sassari e Simone Biffi di Treviglio gli assistenti; Gioele Iacobellis di Pisa il IV uomo; Luigi Nasca di Bari il Var e Giacomo Paganessi di Bergamo l’Avar.







Piccinini ha diretto 79 gare in Serie B, una in questa stagione (la sfida persa in casa 2-0 dai blucerchiati contro il Modena). Sono cinque i precedenti con l’Empoli, con una vittoria azzurra, un pareggio e due sconfitte. Tre i confronti nella stagione 2017/18: la sconfitta per 3-2 ad Avellino, il 3-3 casalingo contro il Frosinone e la vittoria 0-1 sul campo del Pescara. Infine, la sfida dell’aprile 2021, pareggiata in casa 2-2 contro il Chievo Verona. Otto i precedenti con la Sampdoria, con due vittorie, tre pareggi e tre sconfitte.







